Хроника одного концерта

Описанный ниже концерт прошел 19 февраля 1988 года, на третий день после гибели барда Александра Башлачева (о которой еще почти никто не знал), в Большом зале Олимпийской деревни, но не был посвящен ему: это был рядовой рок-концерт.

Петр Мамонов и музыканты из группы «Звуки Му» по собственной инициативе посвятили свое выступление памяти Башлачева. Ход концерта подробно изложен в тексте, но…

Пожалуй, все там было не совсем так (вернее, совсем не так), но так увиделось, не обессудьте. Итак, давайте перенесемся на без малого 40 лет назад, из нынешнего времени тулумбасов в отзвеневшее «время колокольчиков».

У касс МДТЗК.

— На рокеров в Олимпийскую деревню есть?

— На «ДДТ» в «Динамо»?

— А на «Рок-панораму» в «Лужники»?

— На «Рок-лабораторию» не найдется одного билетика? На любой день…

И в ответ:

— Нет… нет… нет… нет… Только в день концерта двадцать билетов за час до начала.

19 февраля 1988 года. У касс Олимпийской деревни в день концерта.

Огромная очередь. Идет перекличка — 80 номеров, а билетов всего 20.

Входит пожилая женщина.

— Скажите, а в Малый зал билеты взять можно? На Синявскую?

Общий хохот.

В полседьмого выходит молодой (да ранний) главный администратор.

— Товарищи! Кто имеет право на льготы — пожалуйста, пройдите к кассе. Инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза…

— Я!

— Вы «афганец»?

— Так точно.

— Пройдите к кассе и получите свои два билета. Товарищи, дайте дорогу.

Толпа негодует.

— А почему два, а не один? Второй-то чел — такой же, как мы…

— Читайте постановление Совмина, там все написано. «По два билета в одни руки». Больше нет ветеранов?

Выходит довольный «афганец» с двумя билетами.

Администратор вальяжен.

— Так, ребята, билетов больше не будет. Расходитесь. Повторяю: сегодня билетов больше не будет.

Уходит. На лестнице его догоняет какой-то пацан.

— Простите, а вот по отношению… ГИТИС, актерский… можно входной? — Протягивает студенческий с отношением.

Тот, даже не взглянув на бумажки:

— Нет, сегодня никаких входных.

— Извините…

— Ну что вы, что вы…

Часть толпы расходится, основная масса остается стоять.

У главного входа густая толпа. Милиция гоняет народ из предбанника.

Пацан из ГИТИСа рвется сквозь толпу.

— Я — к главному администратору.

— Чео?

— Я — к главному администратору.

— Ладно, ждите.

Все ждут. Появляется администратор. Пацан бросается к нему.

— Извините, пожалуйста, может быть, можно входной?

— Вы ко мне уже подходили.

— Но… может быть… извините…

— Ладно. Идите на служебный. Прямо там наверху ждите. В семь тридцать я подойду.

У служебного входа вся лестница запружена толпой. Переговариваются-смеются.

Наверху за стеклянными дверями девушка-цербер. Пропускает только по спискам. Рядом бритоголовые комсомольцы из оперотряда. Короче, простому смертному ни-ни.

Кто-то пытается пролезть на ша́ру («Вы куда?» — «Да я там в списке.») Заворачивают.

Кто-то блефует — подделывается под иностранца («Ол райт!»). Заворачивают.

Два чуть теплых журналюги туда же («А мы из «Крокодила…» — «Вы пьяны». — «Я-а-а?!») Заворачивают.

За стеклом мелькнул озабоченный Петр Мамонов, лидер группы «Звуки Му».

Толпа, наперебой:

— Петя! Петр! Мамон! Проведи!

Мамонов исчезает.

Мент, периодически:

— А ну, все спустились вниз! Очистили лестницу! Выйдите на улицу и там ждите! Ну, быстро! Я кому сказал!

Толпа послушно спускается на две-три ступеньки и тут же снова поднимается на три-четыре.

Бегом появляется администратор.

— Оперотряд, за мной! У главного входа — прорыв!

Оперотряд мгновенно срывается с места и бежит за ним.

Пацан из ГИТИСа трусит за администратором.

— Николай Витальевич, вы сказали…

Тот, на бегу:

— Ждите. Концерт еще не начался.

Убегает.

Победители — слегка потрепанные, но потные и радостные — возвращаются на служебный вход. Пацан из ГИТИСа тут как тут.

— Николай Витальевич!..

— Пойдемте ко мне в кабинет. — Церберу: — Это со мной.

В кабинете — трое: Сам, пацан из ГИТИСа и взмыленный рокер. Хозяин выписывает и вручает заветный пропуск.

— Вот вам на двоих. Самому терпеливому… — кивает пацану из ГИТИСа, — и самому нетерпеливому, — кивает взмыленному рокеру. — Идите через служебный.

Двое бегут к главному входу.

Рокер деловит.

— Слышь, рванем через главный. У меня там фрэнды́ — надо провести.

У главного входа изнывает кучка рокеров — человек тридцать в фуражках-капитанках. Остальные рассосались — концерт уже идет.

Наш рокер подбегает к своим.

— Мужики, за мной!

Отходят подальше от ментов.

— Слышь, дай ручку… Так… скоко нас… так… семь человек… так…

— Пиши десять.

— Да десять не пропустят. Пиши пять — максимум.

Рокер пишет на пропуске вместо «два лица» жирную цифру «5».

Бросаются к главному входу — их не пускают.

Рокер вопит через стеклянную дверь, потрясая пропуском.

— Росконцерт!.. Росконцерт!..

Наконец дверь приотворяется.

— Сколько вас? Пять челове-ек?.. Ладно, проходите… по одному.

Вместо пятерых в дверь ломанулись все тридцать. На них кидается милиция. Свалка, но пацан из ГИТИСа успевает проскользнуть внутрь.

Быстро раздевается в гардеробе, бежит по лестницам.

Билетерша бдит:

— Только в боковые двери. Только в боковые. По центру все битком. Встаньте где-нибудь у стеночки.

Зал Олимпийской деревни. На сцене — группа «Алиби», лидер — Сергей Попов.

 Мы любим блюз,
 Мы любим рок,
 Мы любим все,
 Что поперек!..

Толпа неистовствует: вопит, свистит, хлопает, улюлюкает, плюется, топает ногами.

 Усатый палач, грозный садист пристроился на века.
 Кажется, до сих пор над нами его рука.
 Вырыть эту мумию из-под красной стены,
 Сжечь и развеять по ветру!..

Толпа буквально вжата в спинки кресел этим мощным напором.

 Да я б не пел, но стыдно мне и больно.
 К начальству аллергии сроду нет.
 И потому мне хочется вон той вельможной «вольве»,
 Не промахнувшись, плюнуть вслед! 
 Я пою не для них, 
 Я пою сейчас для вас,
 Может быть, в последний раз.
 Может быть, в последний раз…

Экстаз толпы.

«Алибистов» сменяет группа «Мангоманго».

Солист в арабском полосатом балахоне из матраца, на голове полотенце, визжит.

 Сегодня в столовую мне идти лень, сегодня страшный четверг.
 Сегодня объявлен рыбный день, страдает простой человек.
 Да потому что лучшая рыба — это колбаса, колбаса!..

Мангоманговцы, продолжая петь, сбегают со сцены в зал. Они пытаются подарить зрителям цветы, просто пожать им руки, потанцевать с ними в проходах зала.

Но цветы летят обратно, протянутые руки повисают в воздухе, в проходах танцуют только сами музыканты.

Группа — как облеванная — покидает зал.

Толпа торчит.

— Мамон! Петя! Давай Петю Мамонова! Петр, выходи!

Выступает группа Димы Ямбульского.

Вокалист в семейных трусах до колен и в прозрачном женском платье черного гипюра орет дурью.

 Мы демократам ка-ак замочим —
 И начнется страшный
 Русский
 Рене-ссанс!..

Толпа со свистом убирает его со сцены.

— Дурак! Дешевка! Надоел! Иди домой! Пшел вон! Даешь «Звуки Му»! Му-у-у!!!

И когда объявляют «Звуки Му» — в ответ дружный рев.

Выходит Саня Липницкий, Липа, басист из «Му».

— Сегодня перед концертом мы узнали: погиб наш друг, выдающийся рок-музыкант Саша Башлачев… В воскресенье едем к нему в Питер… Поэтому сегодня мы не будем играть свою новую программу, которую подготовили, а сыграем те вещи, которые любил Саша…

Выходит Петр Мамонов с группой.

Толпа встречает его воплями.

— Петя, танцуй! Танцуй! Петя! Я люблю Мамонова! Ich liebe Petja!

Петр подходит к микрофону.

— Я спою несколько песен, которые любил Саша… Песен, которых Саша уже не услышит… А может, я неправ — и он сейчас слышит нас…

Выносят большой фотопортрет Башлачева, ставят его прямо на пол у колонки.

— Я спою песню… первую, которую я спел когда-то Саше… при нашем знакомстве…

Подключается с фоном и писком, поет «Цветы на огороде».

 Летит над нами самолет,
 Но он не сядет никуда.
 Напрасно думает пилот, 
 Что не подействует трава.
 Цветы на огороде…
 Среди полей стоит состав,
 Людьми покинута машина.
 В селе притихшем режут мак
 Седые строгие мужчины.
 Цветы на…

Толпа прерывает.

— Петя, танцуй! Пожалуйста, танцуй! Петр, «Муху»!

Мамонов, косноязычно:

— Я д-думаю… смерть… это самая… серьезная вещь… И нам всем… в этом зале… сегодня нужно — понимание… Такое простое слово…

Толпа подхватывает.

 — Все правильно, Петя! Мы понимаем! Но все же… Петя, танцуй! Танцуй! Петр, «Муху»! А лучше«Люляки баб»!

Мамонов пытается спеть еще одну песню, но ему не дают.

Толпа скандирует.

— Пе-тя, тан-цуй! Пе-тя, тан-цуй!

Мамонов танцует — «Серый голубь».

 Я самый плохой, я хуже тебя,
 Я самый ненужный, я гадость, я дрянь.
 И-и… Я — серый голубь. Я серый голубь.
 Я самый плохой, я хуже тебя,
 Я самый ненужный, я гадость, я дрянь.
 Зато я умею —
 Ле-тать!..

Толпа в оргазме.

Мамонов резко обрывает танец, говорит «спасибо», и группа уходит с площадки.

Толпа, разочарованно:

— Эх, Петя…

Зрители уже пошли из зала, но тут к микрофону снова подходит Липницкий.

— Это еще не все. Сейчас я передаю гитару талантливейшему музыканту Сергею Рыженко.

Выходит Рыженко. Липницкий отдает ему гитару, уходит.

Рыженко зол.

— Конечно, что вам Саша… Я уверен, большинство в зале его даже не знает. Но он был лучшим из нас. Сейчас я спою песню, в которой много откровенных цитат из Сашиных вещей. Но даже и не в цитатах дело — она навеяна Сашиными образами…

 Мы — инвалиды поколения, не знавшего войны.
 Наши старые раны получены на семейных фронтах и битвах за пиво.
 Мы кровь проливали во славу отчизны лишь в окопах районных участков,
 Признанные негодными на подвиг по слабости ума.
 Мы действительно слабы умом, мы больны душой,
 Ведь только безумец может спорить с самою судьбой.
 Но я знаю лучшее средство от смерти — это рок.
 И пока мы играем в него, мы бессмертны…

Разъезд. Очередь у вешалки.

— Слышь, а кто этот Кушлачев?

— Из Питера вроде…

— Да эт понятно.

— По-моему, из «Странных игр»…

— Да ну, какие «Странные игры», ты чо… Он — сам по себе.

— Какие еще будут версии? А ну, кто больше?

Тишина.

— А Рыженко где ща ошивается?

— Не зна-ка. Тоже, наверно, сам по себе…

Автобусная обстановка. На остановке — биток.

— Ну, как концерт?

— А-а-а, лажа… Металла не было ващще…

— Ага, без хэви тоска, точняк…

— Зато вчера на «Черном обелиске» распряглись капитально — два ряда напрочь снесли!

— Обло-ом!

Подъезжает 165-й. Толпа штурмует автобус.

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