Свет мертвых звезд

Вячеслав Ставецкий. Археологи. Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2026. 667 с.

К роману, который не пытается понравиться, но все равно залезает под кожу, претензии формулировать особенно трудно. «Археологи» Вячеслава Ставецкого — как раз из таких книг. С одной стороны, в нем вроде бы есть все, что способно отпугнуть нетерпеливого читателя: замедленный темп, скрупулезно описанная узкопрофессиональная среда и герой, который большую часть времени всматривается, сомневается и спотыкается о собственные умозаключения. С другой — отложить роман, дочитав до середины, оказывается почти невозможно, хотя сюжетных крючков автор, кажется, и не расставлял.

Ставецкий — археолог и альпинист, и это чувствуется по тексту, но не так, как обычно бывает с так называемой профессиональной прозой. Он не пытается щеголять знанием материала. Археология здесь — не экзотика и не декорация, потому что сам текст устроен как раскоп, причем не только исторический: одновременно исследуется и прошлое, и человек позднего времени, живущий среди культурных отложений, идейных обломков и чужих, часто уже мертвых смыслов. Ставецкий снова — после романа «Жизнь А. Г.» 2019 года — демонстрирует склонность к антропологическому, почти экспериментальному взгляду на судьбы и социальные роли.

Есть одна сцена, которая невольно прокручивается в голове во время чтения: когда в «Сталкере» Андрея Тарковского камера плывет над водой, а мы слышим женский голос, читающий фрагмент Апокалипсиса. Ничего не происходит, но напряжение нарастает. И мы понимаем, что пространство само по себе что-то знает. Степь в «Археологах» устроена схожим образом. Она наводнена тенями прошлых империй и кочевых цивилизаций: в ней история просвечивает сквозь настоящее.

В романе есть эпизод противостояния демонстрантов и ОМОНа, которое главный герой Герман видит в окно, и настоящее вдруг превращается в античность: тут и «подобие македонской фаланги», и «батальная сцена из фильма про античные времена». Историческая перспектива сразу смещается, создавая обобщение: так уже было, и, в общем, ничего не поменялось. Если и поменялось — то совсем чуть-чуть.

Именно поэтому роман так часто возвращается к мотиву звездного света — «многие звезды уже умерли, но посылают нам свой свет сквозь время и расстояние». Эта фраза — центральная метафора текста: прошлое как свет мертвого источника, который по-прежнему влияет на живых. А история — это повторы и ошибки. История не учит и не воспитывает, она лишь накапливается, как культурный слой, в котором современный человек копается, не вполне понимая, что именно ищет.

Но если во временных отрезках наслоений много, то сюжет на первый взгляд кажется простым: экспедиция, раскопки, совместный быт в полевых условиях. Но книга строится не вокруг находок, а вокруг пребывания людей — друг рядом с другом и рядом с прошлым. И у этого пребывания есть свой неспешный ритм: копать, фиксировать, спорить по вечерам у костра или отмалчиваться, скучать и веселиться, пьянствовать, конфликтовать и мириться и при этом находиться в постоянном движении. И постепенно становится ясно, что главный конфликт разворачивается в самих героях, которые работают с прошлым профессионально, но не умеют с ним жить.

Каждый из них показывает свой способ отношения ко времени, телесности, идеологии и смыслу жизни. Например, шофер и повар Юра кажется самым незаметным и спокойным участником экспедиции, но его сдержанность оказывается формой внутренней дисциплины: мы узнаем, что, будучи в плену на Кавказе, он принял ислам. Он — единственный, в ком есть жесткая внутренняя вертикаль.

Жеребилов — недоучившийся агроном, по описанию хмурый и тяжелый. Он познал мир исключительно через физическое существование. Именно к нему обращается студент Герман с одним из важных для него вопросов, а Жеребилову остается только ответить: «Старики только притворяются, что много знают. А на самом деле никто и ничего. Ну, или почти никто. А большинство так и умрет детьми, притворяясь». Он прожил большую часть жизни, но так и не понял, напрасной она была или нет.

Володя — человек, который легко подстраивается под любые условия и сам порой задает тон этим изменениям. Он был философом, буддистом, жил во Франции, но в нем ничего не оставило значительного следа: в его личном культурном слое не нашлось места артефактам.

Табунщиков — один из ключевых персонажей, коммунист с глазами «мудрой стареющей ящерицы» и душа всей команды — несет в себе много находок прошлого, многие из которых он не способен по-настоящему понять.

Бобышев — руководитель экспедиции, но его власть скорее функциональная. Он отвечает за дисциплину, безопасность, быт, распределение обязанностей и понимает, что коллектив держится на компромиссах. Но только благодаря ему экспедиция вообще возможна.

Со всеми ними в одном «Археобусе» едет Герман, центральная фигура книги. Он не бунтарь и не конформист, а человек, который все время оказывается «между»: между городом и степью, родителями и возлюбленной Машей (с которой он знакомится по ходу романа), университетом и физическим трудом в экспедиции. Его счастье в хуторе Чекалин, где герои застревают надолго, описывается как герметичное. Герману важно не развитие, а остановка времени, фиксация мгновения, в котором история наконец перестает требовать ответа. В этом смысле он — антигерой исторического романа. Он не продолжает линию отца-историка, высказывающего парадоксы о новом Чингисхане, а как будто уходит в сторону, в телесную, частную, «малую» жизнь. Но именно эта попытка бегства и делает его трагическим персонажем.

Образ его возлюбленной Маши вводится в текст демонстративным авторским жестом. Автор не столько описывает ее, сколько проговаривает сам механизм восприятия: мужской сговор, совместное созерцание, коллективный взгляд. Таким образом, роман не маскирует объектность героини, а делает ее осознанным приемом. Однако Маша не сводится к функции «видимой». Ее биография — особенно рассказ о сбежавшем с молодой полячкой отце-археологе, горах и несбывшемся маршруте к обсерватории — вводит в роман тему унаследованной утраты. Маша живет не только с любовью Германа, но и с чужой, не прожитой до конца жизнью отца — с его невоплотившимися мечтами, которым уже вряд ли суждено воплотиться. В этом она близка к археологам: она несет в себе прошлое как травму, а не как часть профессии.

Сам автор в «Археологах» не растворяется в тексте, но и не доминирует над ним. Это фигура присутствующего сознания, близкая толстовской традиции: он допускает субъективность, но не навязывает выводов. Его ирония мягка, его дистанция — больше этическая, а не эстетская. Примечательно, что он позволяет себе даже условное отступление: «если бы автор не был так увлечен романом об археологах…». Это не игра, а признание границ, ведь мир больше текста.

Отдельно можно говорить о названиях глав. От «Степного волка» с очевидной отсылкой к Герману Гессе до deus ex machina — с отсылкой к античной трагедии. Но еслиу Гессе — кризис европейского интеллектуала, то у Ставецкого — русский вариант разорванной идентичности, где интеллигентность, сила, варварство и рефлексия сосуществуют одновременно, а не диалектически.

Итого. «Археологи» — роман о невозможности выйти из истории, о жизни в постоянном сосуществовании с мертвыми голосами, идеями и формами. Археология — не историческая наука, а судьба: мы все вынуждены жить среди обломков, иногда не различая, что из них — фундамент, а что — руина. И в этом смысле роман не предлагает утешения, но дает редкое сегодня ощущение глубины времени, в котором человек — всего лишь временный свидетель.