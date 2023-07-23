Поэзия
Кира Грозная

Стишок про отчеты

23 июля 2023, 17:37 
 Окончен отпуск! Не в морской воде
 Я начинаю день свой, а в суде.
 — Извольте — штраф! — Спасибо. — На здоровье!
 За что? Быть может, задом наперед
 Бухгалтер-супергерл сдала отчет.
 …Когда же окажусь у моря вновь я?
  
 Звонит Минюст — и холодно в груди, 
 Расстрельный взвод и яма впереди.
 Кому звонят с хорошим из Минюста?
 — Хотим мы вас закрыть. — Ах! В честь чего?
 — Да вот, отчетов нет ни одного...
 — Опять отчеты, чтоб вам было пусто!
  
 Рассказ такой у Голсуорси был:
 На шахте управляющий служил.
 Отчетов не писал и страшно злился,
 Когда ему, трудяге, про отчет
 Начальство капало на мозг. И вот — 
 Он сдал отчеты, сдал! И застрелился.

 6 июня 2022 года
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