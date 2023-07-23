Стишок про отчеты

Окончен отпуск! Не в морской воде Я начинаю день свой, а в суде. — Извольте — штраф! — Спасибо. — На здоровье! За что? Быть может, задом наперед Бухгалтер-супергерл сдала отчет. …Когда же окажусь у моря вновь я? Звонит Минюст — и холодно в груди, Расстрельный взвод и яма впереди. Кому звонят с хорошим из Минюста? — Хотим мы вас закрыть. — Ах! В честь чего? — Да вот, отчетов нет ни одного... — Опять отчеты, чтоб вам было пусто! Рассказ такой у Голсуорси был: На шахте управляющий служил. Отчетов не писал и страшно злился, Когда ему, трудяге, про отчет Начальство капало на мозг. И вот — Он сдал отчеты, сдал! И застрелился. 6 июня 2022 года