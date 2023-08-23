Когда-то в доме не было так тихо. И мама не спала до четырех, Не забывала, что закончился чеснок, А также яйца, хлеб и молоко, Туалетная бумага и свечки в форме чисел для именинных пирогов... А ведь когда-то она бегала по кухне, Готовя сразу восемь блюд из меда и папайи, Танцуя у плиты с половником в руке И улыбаясь, как коала. Когда-то она выглядела так, Как выглядят счастливые герои, Живущие на глянцевых страницах рекламных каталогов. А может, она этого тогда еще не знала: Не знала, что и вправду Была такой счастливой — Здоровой и любимой, Имеющей все то, что требуется в жизни. Усевшись на крыльце в запачканном халате, Она себя саму сегодня обнимает, Не позволяя это больше никому, — Похожая на чахлое растение, которое никто не поливает.