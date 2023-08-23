Поэзия
Вера Бройде

Засохло

23 августа 2023, 22:56 
 
 Когда-то в доме не было так тихо. 
 И мама не спала до четырех, 
 Не забывала, что закончился чеснок, 
 А также яйца, хлеб и молоко, 
 Туалетная бумага и свечки в форме чисел для именинных пирогов... 
 А ведь когда-то она бегала по кухне,
 Готовя сразу восемь блюд из меда и папайи, 
 Танцуя у плиты с половником в руке 
 И улыбаясь, как коала. 
 Когда-то она выглядела так, 
 Как выглядят счастливые герои,
 Живущие на глянцевых страницах рекламных каталогов. 
 А может, она этого тогда еще не знала:
 Не знала, что и вправду 
 Была такой счастливой — 
 Здоровой и любимой, 
 Имеющей все то, что требуется в жизни.
 Усевшись на крыльце в запачканном халате, 
 Она себя саму сегодня обнимает, 
 Не позволяя это больше никому, —
 Похожая на чахлое растение, которое никто не поливает.
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Поэзия

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