План территории

С 14 по 20 августа на форуме «Таврида» в Крыму пройдет творческая антишкола литературы и медиа. На ней соберутся 200 лучших прозаиков, поэтов, литературных критиков, блогеров и журналистов в сфере культуры из 85 регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.

Журнал «Юность» проведёт спецсеминар, по итогам которого лучшие тексты участников будут опубликованы в ближайших номерах журнала и на сайте.

Вместе с известными российскими писателями и журналистами, редакторами ведущих издательств и СМИ, участники обсудят как изменился мир литературы и медиа в условиях пандемии и с какими новыми вызовами он столкнется в ближайшее время.

В рамках издательской программы арт-кластера «Таврида» книги трех лучших молодых авторов будут изданы в издательствах «АСТ», «Эксмо» и «МИФ», с последующей интеграцией в главные книжные ярмарки и литературные премии страны, а также их дальнейшем PR-сопровождением.



Мастерские этого года:



Мастерская «Редакции Елены Шубиной» во главе с ее куратором, ведущим редактором Алексеем Портновым в этом году продолжат поиск будущих литературных звезд на отечественном писательском небосклоне. По итогу работы мастерской лучшему участнику будет предложен договор на издание книги в «РЕШ». Среди ожидающихся спикеров: Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, Захар Прилепин, Гузель Яхина, Ксения Букша, Григорий Служитель, Леонид Юзефович и другие мэтры отечественной литературы.



МИФ.Проза совместно с шеф-редактором Юлией Петропавловской

в рукописях молодых авторов ищут реалистические сюжеты и сильных, современных героев. Свой первый год новая редакция издательства «МИФ» посвятила теме взросления. Все герои «мифовской» художки что-то настойчиво ищут: поддержку друга, способ творческой реализации, новые стимулы к жизни — и, находя ответы на свои вопросы, обретают духовную зрелость. В рамках творческой антишколы литературы и медиа редакция МИФ.Прозы не только проведет серию литературных мастер-классов, но и выберет автора лучшего конкурсного романа и издаст его произведение. Также руководитель отдела SMM издательства «МИФ», суперэксперт Олеся Полянская проведет спец-семинар о том, как молодым писателям продвигать себя в соцсетях.



Издательство «Астрель-СПБ» во главе с главным редактором Александром Прокоповичем ждут авторов будущих бестселлеров в жанре детской литературы и ждет участников в мастерские по написанию детской развлекательной литературы для серии «Прикольный детектив» и литературы хоррор «Самая страшная книга». Кураторы мастерских: Екатерина Матюшкина, Екатерина Оковитая. Кроме того, ведущие авторы «Астрель-СПБ» проведут линейку спец-семинаров на темы:

— «От идеи до текста» на базе литературной карточной игры «История с продолжением». Ведущий — Александр Прокопович

— «Как придумать и написать историю». Ведущий — Александр Прокопович

— «Самопродвижение авторов: эффективные инструменты». Ведущая — Наталья Криштоп

— «Тенденции развития современной зарубежной прозы». Ведущий — Николай Кудрявцев



Группа российской фантастики, Редакция №1, издательство «Эксмо» во главе с редактором Михаилом Форрейтером и писателем Вадимом Пановым проведут мастерскую для писателей-фантастов и выберут лучшего из лучших, с кем также будет подписан договор на издание книги. Среди ожидающихся спикеров: Ник Перумов, Марина и Сергей Дьяченко, Макс Максимов, Илона Эндрюс и другие.



Группа компаний «ЛитРес» представит мастерскую проекта «ЛитРес: Самиздат», которая расскажет и покажет, почему в современном мире путь независимого автора крайне выгоден, как для начинающих, так и для известных писателей и поэтов. В рамках курса участники узнают:

— Зачем писателю формировать сообщество (комьюнити) вокруг своего творчества

— Соцсети писателя: контент, реклама, рок-н-ролл

— Чек-лист независимого автора: от публикации до прочтений (реальный чек-лист, который пригодится в будущем)

Куратор мастерской: Полина Воронина, комьюнити-менеджер Интегрированных издательских сервисов ГК «ЛитРес». В числе приглашенных спикеров: Олег Рой, Евгения Кретова, Евгений Рудашевский, соведущие литературного подкаста «Ковен Дур» и другие авторы «ЛитРес».



Руководителем поэтической мастерской выступит известный поэт и эссеист Дмитрий Воденников.



За блок литературных критиков в этом сезоне отвечает шеф-редактор портала «Год Литературы» Михаил Визель.



Направление литературных блогеров возглавит главный редактор журнала «Аэроэкспресс», писатель, журналист и основатель телеграм-канала «Хеммингуэй позвонит» Егор Апполонов.



Портал «Культура.РФ» возьмет под крыло журналистов в сфере культуры под руководством шеф-редактора портала Дины Тесленко, старшего редактора Евгении Рядновой и PR-менеджера Татьяны Ивановой.



Команда журнала Marie Claire представит программу, посвященную работе в глянцевой журналистике.



Стать участником антишколы могут молодые деятели литературы и медиа. Для этого необходимо подать заявку и выполнить тестовое задание на сайте tavrida.art до 20 июля включительно.

Напомним, «Таврида» пройдет с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности и станет первым офлайн-форумом в России в постпандемический период. С июля по октябрь 2020 года запланировано проведение 10 творческих антишкол.

