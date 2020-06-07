Жюри премии под председательством Сергея Шаргунова: Вера Полозкова, Майя Кучерская, Юлия Гумен, Тимур Кибиров — назвали имена победителей.
Лауреатами в номинации «Поэзия» стали:
1 место – Александра Шалашова;
2 место – Евгения Ульянкина;
3 место – Борис Пейгин.
Лауреатами в номинации «Проза» стали:
1 место – Ринат Газизов, сборник рассказов «Отправление»;
2 место – Сергей Кубрин, сборник рассказов «Мирный житель»;
3 место – Екатерина Какурина, роман «Маркетолог от Бога».
Также были вручены специальные призы.
Писатель Андрей Рубанов вручил дипломы журнала «Юность» Вере Богдановой «за мастерское следование канонам жанра и свободу романного дыхания» и Марии Малиновской «за драматичную достоверность изображения и всемирную отзывчивость».
Генеральный директор Издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков вручил приз «Слова на вес золота» двум финалистам: прозаику Алине Гатиной и поэту Борису Пейгину.
Лауреат первого сезона премии Дана Курская подарила сертификат на издание книги в издательстве «Стеклограф» поэту Дмитрию Ларионову.