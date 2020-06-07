фото Сергея Климкина

Жюри премии под председательством Сергея Шаргунова: Вера Полозкова, Майя Кучерская, Юлия Гумен, Тимур Кибиров — назвали имена победителей.

Лауреатами в номинации «Поэзия» стали:

1 место – Александра Шалашова;

2 место – Евгения Ульянкина;

3 место – Борис Пейгин.

Лауреатами в номинации «Проза» стали:

1 место – Ринат Газизов, сборник рассказов «Отправление»;

2 место – Сергей Кубрин, сборник рассказов «Мирный житель»;

3 место – Екатерина Какурина, роман «Маркетолог от Бога».

Также были вручены специальные призы.

Писатель Андрей Рубанов вручил дипломы журнала «Юность» Вере Богдановой «за мастерское следование канонам жанра и свободу романного дыхания» и Марии Малиновской «за драматичную достоверность изображения и всемирную отзывчивость».

Генеральный директор Издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков вручил приз «Слова на вес золота» двум финалистам: прозаику Алине Гатиной и поэту Борису Пейгину.

Лауреат первого сезона премии Дана Курская подарила сертификат на издание книги в издательстве «Стеклограф» поэту Дмитрию Ларионову.