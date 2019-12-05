5 декабря открылась 21-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В этом году впервые местом её проведения стал Гостиный двор. Особенности экспозиционного пространства на новом месте позволили увеличить количество участников ярмарки, добавить рядом с основной экспозицией ещё одну дискуссионную площадку для проведения мероприятий и – опять-таки впервые в истории проекта – создать новый раздел «Комиксы».
В ярмарке принимают участие свыше 300 издательств, книготорговых компаний и культурных институций из 29 стран мира. Почетный гость non/fiction-2019 — Израиль.
Ярмарка продлится до 9 декабря. В её рамках пройдут встречи с писателями, дискуссии, круглые столы, вручения премий и т.д.

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