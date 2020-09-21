«Таврида» пройдёт в офлайн формате

С 14 по 20 августа на форуме «Таврида» в Крыму пройдет творческая антишкола литературы и медиа. На ней соберутся 200 лучших прозаиков, поэтов, литературных критиков, блогеров и журналистов в сфере культуры из 85 регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Журнал «Юность» проведёт спецсеминар, по итогам которого лучшие тексты участников будут опубликованы в […]