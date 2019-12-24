Первое заседание оргкомитета фестиваля состоялось 19 декабря в администрации Приморского края. Как сообщает PrimaMedia, ЛиТР пройдёт во Владивостоке, к постоянным площадкам фестиваля присоединятся сквер возле Приморского академического театра им. Горького, Дальневосточный государственный институт искусств, а также район Второй речки: Колледж искусств, Приморская краевая детская библиотека, Библиотека для слепых, ЦСИ «Заря».









