Л. Нечего и сказать: так хорошо зимой, зависти даже нет, смотря на дрозда-кочевника. А ты говоришь со мной, зачем говоришь со мной, слушай дыханье звезд и дыханье ельника. И там хорошо, и там синим горят иголки, ночь спускается гулкая, девственная, и слух не напрягая, можно услышать: волки, как в позапрошлом веке по снегу шурх, шурх. Можно увидеть — расфокусируй зренье: ночная в снегу деревня, другая в снегу страна. Все голубое, белое (это луны сиянье?). Курятся трубы медленно. Холод и тишина. Только все время сравнивай и находи различья, сопоставляя издали, помня обратный путь, чтобы назад вернуться. Тихая моя, птичья, мы проживем с тобою как-нибудь, как-нибудь.

* * *

Смотреть на снег. Теперь так мало снега. Вот правда: и не выпросить его. Да и зима не та, не та. Нет света. Голубого света. Как будто изменилось вещество, как будто самый воздух изменился, и темнота сочится между веток, и заполняет мешковатый двор. Как выдержать немую эту сцену, натянутую леской рыболовной: кто там, на том конце циклона? Антониони, Господи прости! Слеза на санках едет с небосклона, слеза, как шар, катится по пятам и знает цену себе, покою. Так сердце колет: лежишь в сосновом лесу просторном — и тихо и тепло: иголки мертвые летят на грудь. Наверно, лечат. Лежишь и ждешь, когда засыпет снег, когда засыпет снег, и станет легче.

* * *

В поисках волны и молитвы Идешь и идешь Якорь груди Моряк сухопутный Прощание на рассвете Дождь И как выстрел Лязг первого стрекозы-трамвая Всё Рассекай материк Лоснятся степи Болят как глаза озера И ничего не бывает кроме Памяти — Зимней птицы

* * *

I. В ноябре остается не много добра: поздних яблок — фонарики, мягкий подмерзший шиповник. По садам (что-то прошлое) в балку спускаешься — птица! — оживляет ландшафт и маячит, как мушка в глазу. По следам — и — свои оставляешь следы — робкой памяти светлую мету. Балка в балку впадает, дальше и дальше — в реку́: и, влекомая долгой разлукой, стекает, как песня. II. След размок. Зов, серебряный, сте́пи. Солнце, разыгравшись к обеду, слепит, рассыпается всеми твоими слезинками в поздней моей траве. Звон переливается в голове, как грусть — из кувшина. Ни души вокруг, лишь в овраге черемуха и крушина. ломкие пальцы лучи лучи ветки п р о с т р а н с т в а зверь осторожный сердце болит И надо всем, как водокачка в деревне ветер древний, верный его гранит.

* * *

Слишком долго нет солнца и глубока тишина. Оберегал, золотое, — оно обмякло, как яблоко. Страсти и ревности лишена эта женщина — не жена — шляпка цветка: сама себе солнце и облако. Шелк всех отвергнутых — теплая поздняя осень. Зелень озимая. Тяжелый лосиный след. Как будто мутный стеклянный шар выпадает из рук, но остается висеть серый его свет — как молчанье после случайного секса: сразу — беззащитна, слаба — и — уменьшается, уменьшается, сжимается до капли пота, которую смахиваешь со лба.