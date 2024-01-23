«Большая книга» объявила о начале приёма заявок

Национальная литературная премия «Большая книга» 23 января 2024 года объявила о начале нового, девятнадцатого сезона и открыла приём заявок на соискание премии. Подать заявки можно до 29 февраля включительно.

На соискание премии «Большая книга» могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2023 года до 28 февраля 2024 года. В случае выдвижения рукописей дата создания произведения значения не имеет.

Правом выдвижения произведений на соискание «Большой книги» обладают автор (авторы) произведения, книжные издательства, средства массовой информации, творческие союзы, писательские объединения, издательские сервисы, литературные агенты/агентства, школы писательского мастерства, соучредители Премии и члены Жюри – Литературной академии. Подробно с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте премии. На все вопросы ответит Секретариат по телефону: +7 (925) 225-14-11 или по электронной почте: info@bigbook.ru.

Длинный список номинантов девятнадцатого сезона «Большой книги», сформированный Советом экспертов премии, будет объявлен 23 апреля, список финалистов – 5 июня на традиционном Литературном обеде, который состоится накануне десятого книжного фестиваля «Красная площадь». Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек, определит победителей премии на торжественной церемонии награждения в начале декабря.

В новом сезоне произошли изменения в составе Совета экспертов Премии. Председателем по-прежнему остаётся писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов. Писатель Роман Сенчин покинет Совет и вернётся к обязанностям члена Литературной академии Премии. К экспертам присоединится писатель, журналист и литературный критик Афанасий Мамедов. Литераторы Евгений Абдуллаев, Алексей Андреев, Евгения Декина и Валерия Пустовая продолжат свою работу в Совете экспертов.

Председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов: «Экспертный совет, как и в прошлые сезоны, будет оценивать исключительно литературные качества поданных на соискание «Большой книги» произведений. Если текст хорошо написан, если у него есть потенциал стать литературным событием — его шансы на попадание в длинный, а то и в короткий список, велики».

Председатель совета «Центра поддержки отечественной словесности» Владимир Григорьев: «От нового сезона мы ждём, в первую очередь, сильных и оригинальных текстов и, конечно, будем рады открыть для «Города и Мира» новые имена. Не забывайте о том, что ваша рукопись сегодня может стать литературным событием завтра».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Ежегодно присуждаются три премии: 1 место – 3 млн рублей, 2 место – 1,5 млн рублей, 3 место – 1 млн рублей.

Учредители «Центра»: «Альфа-Банк», группа компаний «Ренова», Роман Абрамович, группа компаний «ЛитРес», сеть книжных магазинов «Читай-город», торговый дом «ГУМ».

Соучредители премии: Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, «Газпром-Медиа Холдинг», издательский дом «Комсомольская правда».

Официальный сайт премии: www.bigbook.ru

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