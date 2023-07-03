Международный экспресс-конкурс одного стихотворения «А ВЫ МОГЛИ БЫ?»

1 июля 2023 начался прием работ на экспресс-конкурс одного стихотворения, посвящённый 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. К участию приглашаются авторы не старше 35 лет. Организаторы: Литинститут, АСПИР, ИМЛИ, журнал «Юность».

На конкурс принимаются нигде печатно не опубликованные стихотворения любой тематики (с естественными ограничениями; см. в Положении) не более ста строк, написанные на русском языке (или в русском переводе; представление оригинала обязательно).

Начало конкурса — 1 июля 2023 года.

Завершение приёма работ — 20 июля 2023 года.

Результаты и чествование — сентябрь 2023 года.

Стихотворения лауреатов и призёров публикуются в одном из осенних номеров журнала «Юность», по решению жюри могут быть изданы их поэтические сборники.

Предусмотрен большой поэтический вечер «Маяковский продолжается?» с участием современных поэтов, в том числе лауреатов конкурса (19 сентября 2023 года; Москва, АСПИР). В жюри конкурса входят преподаватели Литературного института имени А.М. Горького, учёные Института мировой литературы РАН, редакторы журнала «Юность», поэты, ведущие исследователи стиха. Сопредседатели жюри — профессора Литературного института Олеся (Ольга Александровна) Николаева, Константин Александрович Кедров.

Ознакомиться с Положением о конкурсе.

Заполнить анкету участника.