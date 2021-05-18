Новое поколение русской литературы.

Объявлен Короткий список премии «Лицей»



11 мая в информационном агентстве «ТАСС» объявили Короткий список премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов.

Финалистами стали авторы от 21 года до 35 лет из Екатеринбурга, Калуги, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Московской области и Томска, а также из Беларуси (Гродно) и Австрии (Линц). Средний возраст финалистов – 30 лет.



Эксперты премии Владимир Березин, Дмитрий Данилов, Виталий Пуханов, Галина Климова, Ольга Новикова, Анна Воздвиженская, Михаил Бутов рассмотрели 2470 работ, поступивших на соискание премии в пятом сезоне, и сформировали Короткий список.



Сразу после оглашения Короткий список передан председателю жюри Леониду Юзефовичу. В составе жюри работают:



– писатель Герман Садулаев,

– писатель Андрей Лазарчук,

– поэт Татьяна Вольтская,

– писатель, лауреат конкурса «Книгуру» Ирина Богатырёва,

– поэт, писатель, драматург Сергей Носов,

– поэт, литературный критик, литературовед Кирилл Анкудинов.



«Мне кажется, именно сейчас в нашей литературе происходит очередная смена поколений. – говорит председатель жюри пятого сезона, лауреат «Большой книги» Леонид Юзефович. – Те начинающие авторы, с которыми двадцать лет назад я познакомился на Форуме молодых писателей в Липках, стали признанными мастерами, и за ними на литературном небосклоне восходят новые звезды. Вопрос в том, как скоро дойдет до нас их свет».



Произведения Короткого списка будут опубликованы на сайте премии, на портале «Год литературы» и в «Литературной газете».

Шесть лауреатов премии по традиции будут названы 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Призовой фонд премии «Лицей» составит 4,8 миллиона рублей.



Владимир Березин, председатель Совета экспертов – о работах пятого сезона:

«У нас будет не шесть лауреатов, а две тысячи четыреста семьдесят победителей, которые сумели сформулировать свои мысли и свои чувства. Они все являются победителями. А любой из текстов, прошедших в наш Короткий список, может на равных соревноваться с финалистами крупных «взрослых» литературных премий».

Короткий список пятого сезона премии «Лицей»



Поэзия

Денис Безносов (Москва)

Михаил Бордуновский (Москва), «В оптическом парке»

Сорин Брут (Москва), «Бесконечный район»

Константин Комаров (Екатеринбург)

Иван Купреянов (Москва)

Екатерина Малиновская (Красноярск), «Cоприкосновения»

Борис Пейгин (Томск)

Ростислав Русаков (Подольск, Московская обл.), «Кстати, помню»

Оля Скорлупкина (Санкт-Петербург)

Екатерина Хиновкер (Красноярск), «Ковид»

Проза

Марина Буткевич (Гродно, Беларусь), «Ложесна»

Максим Васюнов (Калуга), «Фабрика игрушек»

Екатерина Кожевина (Санкт-Петербург), «Лучшие люди города»

Сергей Кубрин (Пенза), «Домой ужасно хочется»

Илья Лебедев (Москва), «Оглянись и увидишь дым»

Екатерина Макарова (Москва), «Цветущий кориандр»

Таша Соколова (Москва), «Дневник волонтёрки»

Иван Стрелкин (Линц, Австрия), «Самсон заходит в парикмахерскую»

Ислам Ханипаев (Махачкала), «Типа я»

Анна Чухлебова (Ростов-на-Дону), «21 история о том, что умерли не все»

Учредители премии: группа компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Литературный институт им. Горького, Российский книжный союз, «Российская газета», «Литературная газета», Ассоциация литературно-художественных журналов, «Центр поддержки отечественной словесности».



Наблюдательный совет премии возглавляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Члены Наблюдательного совета – генеральный директор компании «ЛОТТЕ РУС» Ким Тэ Хон, генеральный директор «ЛОТТЕ Конфекшнери» Ким Чжун Ен, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.



Спонсор премии – группа компаний «ЛОТТЕ», крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более шестидесяти компаний.



Партнёры премии: газета «Аргументы и факты», ТАСС, издательский сервис Ridero, Creative writing school, журнал «Юность».

