Объявлены победители регионального этапа четвертого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Более 13 тысяч участников, более 2000 рассказов на региональном этапе, 123 победителя

Завершен региональный этап четвертого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Благодаря расширению географии Конкурса, возможности участвовать ребятам из регионов, где не организован экспертный комитет, в этом году мы получили работы из 72 субъектов РФ: Алтайского края, Амурской области, Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Забайкальского края, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, Карачаево-Черкесской Республики, Кемеровской области, Кировской области, Костромской области, Краснодарского края, Красноярского края, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Москвы, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Пермского края, Приморского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республика Калмыкия, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Крым, Республики Мордовия, Республики Саха Якутия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Татарстан, Республики Хакасия, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Санкт-Петербурга, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Ставропольского края, Тамбовской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Удмуртской республики, Ульяновской области, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРА, Челябинской области, Чеченской республики, Чувашской Республики, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ярославской области.

Отдельно хочется отметить активное участие ребят из Астраханской, Брянской, Ивановской, Омской, Ульяновской, Новгородской областей и Приморского края. А также поблагодарить Республику Башкортостан, которая в этом году по собственной инициативе вошла в число регионов-участников.

В четвертом сезоне конкурса более 13 тысяч подростков подали заявки на Конкурс. До Регионального этапа было допущено более 2 000 рассказов. Самыми популярными темами нынешнего сезона стали «Что зарыто под яблоней» Ольги Славниковой, «Где-то здесь была дверь» от победителя третьего сезона конкурса «Класс!» Марии Сафоновой и «Ты мое счастье» Дмитрия Воденникова.

Мы благодарим наших региональных кураторов и экспертов за проделанную работу, за поиск талантливых мальчишек и девчонок. Радостно видеть среди региональных победителей старых друзей, ребят, которые уже выходили в финал, и, конечно, открывать новые имена.

В связи с низким уровнем работ в некоторых регионах-участниках до Всероссийского этапа конкурса был допущен лишь один победитель (Липецкая область). Некоторые регионы-участники не смогли провести региональный этап Конкурса, поэтому Организационный комитет принял решение увеличить количество участников от так называемого общего региона, к тому же уровень работ в нем был достаточно высоким. Также в связи с ошибкой, допущенной организационным комитетом (работа попала в общий регион и набрала у экспертов наибольшее количество баллов), в порядке исключения до Всероссийского этапа от Республики Карелии было допущено четыре участника.

50 финалистов, которые в сентябре будут приглашены в Москву, мы объявим в июне на Книжном фестивале «Красная площадь». Их определят члены жюри конкурса: писатель, педагог, Майя Кучерская, писатель Нина Дашевская, писатель, педагог Ольга Славникова, писатель, переводчик, сценарист Марина Степнова, поэт, эссеист Дмитрий Воденников и писатель Сергей Лукьяненко.

Поздравляем региональных победителей!

Вот их имена:

Амурская область

Загоруйко Анастасия Александровна, МАОУ «Школа №2 г. Благовещенска

Мельситова Виолетта Сергеевна, МАОУ «Школа №26 г. Благовещенска

Сергиенко Софья Алексеевна, МАОУ «Школа №2 г. Благовещенска

Архангельская область

Дьячкова Анжелика Андреевна, МБОУ «Ягринская гимназия», г. Северодвинск

Неманова Ульяна Алексеевна, МБОУ «Бобровская средняя школа»

Селиванова Ольга Денисовна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 22»

Владимирская область

Брагина Диана Романовна, г. Владимир, объединение «Юный журналист» МАУДО «ДДюТ»

Литвинова Мелания Николаевна, г. Владимир, МАОУ ПКЛ

Пригородов Матвей Сергеевич, г. Муром, ГБПОУ ВО МКРП

Волгоградская область

Бычкова Влада Александровна, МОУ «Лицей №1»

Теренти Иван Валентинович, «Озерская ОШ», филиал МКОУ «Преображенская СШ»

Ханова Оксана Андреевна, МБОУ «Краснолиповская средняя школа»

Воронежская область

Белякова Дарья Сергеевна, МБОУ Воронцовская СОШ

Мазенко Мария Владимировна, МБОУ гимназия №9

Сурков Павел Романович, МБУДО ЦРТДиЮ

Иркутская область

Брюханова Елизавета Александровна, МБОУ Гимназия №25 г.Иркутска

Галичина Мария Сергеевна, МОУ Батаминская СОШ

Червонная Яна Георгиевна, МБОУ СОШ с. Ербогачен

Костромская область

Григорьев Александр Эдуардович, МБОУ города Костромы «Лицей 17»

Муравьева Марьяна Геннадьевна, МОУ Чёлсменская основная общеобразовательная школа Галичского района

Харчикова Анжела Романовна, МБОУ города Костромы «Гимназия № 15»

Краснодарский край

Воробьева Эльвира Михайловна, МАО СОШ №4 им. Я.Ф. Шапошникова, А.Г. Стрюкова

Назарова Софья Рашидовна, М АОУ СОШ № 23 г. Новороссийска

Сенчукова Татьяна Сергеевна, МОБУ СОШ №9

Красноярский край

Ватутин Андрей Евгеньевич, МАОУ гимназия №48, г. Норильск

Сагидов Ринат Магомедович, МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного

Уланова Карина Викторовна, МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А. О.»

Курская область

Сырых Анна Александровна, МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района

Малыхина Екатерина Евгеньевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героев Курской битвы» г. Курска

Германова Марина Ивановна, «Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1»,

Липецкая область

Куликова Валерия Викторовна, МБОУ СОШ п. Солидарность

Ленинградская область

Власова Анна Андреевна, п. Новогорелово, Новогореловская школа

Манько Иван Андреевич, дер. Касимово, Домашняя школа «Фоксфорд»

Павленко Мария Александровна, Деревня Агалатово, Агалатовский центр образования

Москва

Борисова Дарья Романовна, ГБОУ «Московская школа на Юго-Западе № 1543»

Зотова Софья Романовна, СУНЦ МГУ

Филатова Софья Сергеевна

Московская область

Иванова София Алексеевна, Городской округ Одинцово, АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»

Маркелова Мария Евгеньевна, Городской округ Одинцово, ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей»

Симакова Алиса Владимировна, Городской округ Электросталь, МОУ «Гимназия №17»

Нижегородская область

Беляева Алена Николаевна, МБОУ «Гимназия № 38», г. Дзержинск

Волков Арсений Артемович, МАОУ «Школа № 172» г. Нижнего Новгорода

Корнева Мария Владимировна, МБОУ «Сухобезводненская средняя школа», Нижегородская область

Новосибирская область

Корчагина Екатерина Павловна, МБОУ Гимназия №9 г. Новосибирск

Кузьмина Екатерина Алексеевна, ЧОУ Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского

Лимонова Мария Андреевна, МКОУ-ОСОШ №1

Орловская область

Сиванькова Анастасия Ильинична, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера

Сигачёва Светлана Сергеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Корсаковская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района

Харитоненкова Мирта Михайловна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мценска «Детско-юношеский центр»

Пермский край

Дьяконова Екатерина Александровна, МАОУ «Гимназия №5», г. Пермь

Измайлов Кирилл Александрович, МАОУ «СОШ № 30» г. Перми

Куликова Анастасия Владимировна, МАОУ «Траектория» г. Перми

Республика Адыгея

Гажева Милена Ахмедхановна, МБОУ МО «Кошехабльский район» средняя образовательная школа №9

Соляникова Ксения Сергеевна, МБОУ СОШ №2 им. Ю.К. Шхачемукова

Тахмазян Марина Ервантовна, МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»

Республика Карелия

Вуколов Кирилл Олегович, ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ»

Миняева Карина Константиновна, МБОУ КГО «Гимназия», г. Костомукша

Машаро Полина Дмитриевна, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Гимназия №17 им. П.О. Коргана

Шалтаева Екатерина Юрьевна, г. Кондопога

Республика Коми

Артеева Алина Григорьевна, МБО «СОШ» с. Мутный материк

Трофимова Анастасия Евгеньевна, МБОУ «СОШ» пгт Синдор

Шиклин Григорий Игоревич, МБОУ «СОШ №10» г. Инта

Республика Башкортостан

Василова Милена Руслановна, МОБУ СОШ имени генерал – лейтенанта полиции А.Ф. Ахметханова с. Турналы

Иванова Ксения Алексеевна, Общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Авдон

Кувандыков Ильмир Ильнурович, Новомусятовский филиал МБОУ СОШ с. Старосубхангулово

Республика Татарстан

Евстифеева Ксения Сергеевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза В.Х.Хазиева

Москвина Анна Николаевна, МБОУ «Уруссинская средняя общеобразовательная школа №3»

Ожиганов Иван Алексеевич, ГАОУ «Лицей Иннополис»

Республика Хакасия

Бусыгина Екатерина Ивановна, МБОУ СОШ №19

Самрин Андрей Андреевич, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова»

Шкуратова Весна Ильинична, МБОУ «Лице «Эврика»»

Ростовская область

Зарубин Анатолий Сергеевич, МБОУ Носовская СОШ

Пилипенко Анастасия Сергеевна, МБОУ В-Ханжоновская СОШ

Приступина Анастасия Павловна, МБОУ Ильинская основная общеобразовательная школа №21

Рязанская область

Крекотина Дарья Андреевна, МБОУ «Школа №75», г. Рязань;

Кузнецова Алина Романовна, МОУ «Кораблинская СШ №1», Кораблинский район;

Прошкова Диана Евгеньевна, ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей».

Санкт-Петербург

Барбашина Мария Сергеевна, ГБОУ гимназия 426

Рокотов Владислав Алексеевич, ГБОУ СОШ №619

Селезнева Алиса Алексеевна, школа №555

Свердловская область

Бочкарева Екатерина Алексеевна, СУНЦ УрФУ

Дмитриева Алиса Дмитриевна, МБОУ СОШ №23

Пономарев Даниил Алексеевич, МАОУ ПГО «СОШ – Лицей №4 «Интеллект»

Саратовская область

Наумкина Анастасия Валериевна, МАОУ ЛГН

Симонова Софья Игоревна, МАОУ ЛГН

Татарникова Олеся Николаевна, МОУ «СОШ с. Ивантеевка им. И.Ф. Дремова»

Смоленская область

Волкова Елизавета Дмитриевна, МБОУ «Средняя школа № 4» муниципального образования г. Десногорск

Жвакина Екатерина Сергеевна, МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска

Каркашина Лана Сергеевна, МБОУ Катынская СШ Смоленского района

Ставропольский край

Абдулин Михаил Ришатович, “Центр для одарённых детей «Поиск» “

Коноваленко Ангелина Романовна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Хрипкова Дарья Федоровна, МОУ СОШ №5

Тамбовская область

Масякин Александр Антонович, МБОУ СОШ №3 г. Котовска

Фокина Арина Константиновна, МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска

Щукина Вера Максимовна, МАОУ СОШ №4 г. Тамбова

Тверская область

Капитонова Полина Юрьевна, МОУ «Горютинская СОШ»

Лаговская Валерия Сергеевна, МБОУ «Староторопская СОШ»

Лисицына Полина Вадимовна, МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова

Тульская область

Бердникова София Дмитриевна, МБОУ «ЦО – гимназия №11 им Александра и Олега Трояновских»

Калмыкова Дарья Александровна, МБОУ, «Лице» г. Новомосковск

Капонова Варвара Денисовна, ГБОУ «Гимназия №13 г. Новомосковск

Тюменская область

Голенкова Наталья Александровна, МАОУ Маслянская СОШ

Крылова Виктория Николаевна, Солобоевская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1

Николаенко Ангелина Сергеевна, МАОУ СОШ №67

Хабаровский край

Белоус Марианна Сергеевна, МБОУ «Железнодорожный лицей им. А.А. Абрамова

Еряшкина Алина Михайловна, МБОУ СОШ с. Эворон

Журавлёв Егор Владимирович, МБОУ СОШ с. Эворон

Чеченская республика

Муцуева Жарадат Айндиевна, МБОУ «СОШ № 20» г. Грозного

Оздемирова Хадижа Муходиевна, МБОУ «СОШ № 91» г. Грозного

Саламов Магомед Бухадиевич, МБОУ «СОШ № 11» г. Грозного

ЯНАО

Айтмухаметова Алина Маратовна, 11 класс, г. Муравленко

Езанги Анна Витальевна, МОУ «Салемальская школа-интернат имени Володи Солдатова»

Пырирко Ксения Евгеньевна, МОУ «Панаевская школа-интернат»

Ярославская область

Корнева Карина Сергеевна, МОУ Петровская средняя общеобразовательная школа

Курицына Анастасия Сергеевна, Средняя школа №1 г. Гаврилов-Ям

Цукрова Каролина Игоревна, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №21 имени А.М. Достоевского»

Общий регион:

Голотенко Арсений Александрович, Калужская область, г. Обнинск, МБОУ «ЛИЦЕЙ ДЕРЖАВА»

Жемерова Каролина Андреевна, Омская область, г. Омск, БОУ «СОШ с УИОП № 31»

Ипатова Валерия Александровна, Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ «СОШ №6»

Коленова Мария Андреевна, Вологодская область, г. Череповец, МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК»

Лейнвебер Артем Сергеевич, Омская область, г. Омск, БОУ «СОШ №3»

Соловьев Иван Петрович, Астраханская область, г. Астрахань, МБОУ «Гимназия №1»

Харченко Роман Сергеевич, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, МБОУ «Береговская средняя общеобразовательная школа»

В основе конкурса «Класс!» – взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии русской культуры и языка. Талантливые мальчишки и девчонки не только получают шанс заявить о себе на всю страну, но и развивают важные для писателя качества: вкус к языку и хорошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли, выдумывать и фантазировать на полную катушку.

«Класс!» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.