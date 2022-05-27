Новости

Подписка на Юность

27 мая 2022, 10:20

Во всех почтовых отделениях России появились новые красочные официальные каталоги «Самые популярные газеты и журналы» на 2 полугодие 2022 года. Они размещаются в клиентском зале, либо активно используются в работе операторами и почтальонами. Каталоги разработаны с учетом лучших практик по созданию небольших тематических подписных каталогов, поэтому максимально наглядны, красочны и комфортны в использовании, как для почтальонов и операторов, так и для клиентов.

Подписной индекс журнала “Юность” 

в почтовых каталогах — П1972

·       Поиск по каталогу остался удобным – по темам, по алфавиту, по подписному индексу.

·        Все издания приведены с обложками, с минимальным количеством не перегружающей подписчика информации.

·        Каталоги напечатаны на плотной качественной бумаге с глянцевой антивандальной обложкой, что обеспечит продолжительное использование брошюр.

·        Каталоги выгодно выделяются на клиентском столе за счёт уникальной обложки, отличаются от основных синих каталогов, а их классический узнаваемый дизайн в стиле Почты России, сразу бросается в глаза.

Помимо этого можно подписаться самому или сделать подарок близкому человеку можно на сайте. Оформить подписку можно с любого месяца.

Читайте также

ВТОРАЯ ШКОЛА ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ ПРОЙДЕТ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ В КОНЦЕ ЛЕТА
26 мая 2022, 22:10

Татьяна Соловьева

Настоящая правда известна только детям
24 мая 2022, 23:46
Статьи

Содержание апрельского номера журнала «Юность»
8 мая 2022, 22:38

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно