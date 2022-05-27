Подписка на Юность

Во всех почтовых отделениях России появились новые красочные официальные каталоги «Самые популярные газеты и журналы» на 2 полугодие 2022 года. Они размещаются в клиентском зале, либо активно используются в работе операторами и почтальонами. Каталоги разработаны с учетом лучших практик по созданию небольших тематических подписных каталогов, поэтому максимально наглядны, красочны и комфортны в использовании, как для почтальонов и операторов, так и для клиентов.

Подписной индекс журнала “Юность” в почтовых каталогах — П1972

· Поиск по каталогу остался удобным – по темам, по алфавиту, по подписному индексу.

· Все издания приведены с обложками, с минимальным количеством не перегружающей подписчика информации.

· Каталоги напечатаны на плотной качественной бумаге с глянцевой антивандальной обложкой, что обеспечит продолжительное использование брошюр.

· Каталоги выгодно выделяются на клиентском столе за счёт уникальной обложки, отличаются от основных синих каталогов, а их классический узнаваемый дизайн в стиле Почты России, сразу бросается в глаза.

Помимо этого можно подписаться самому или сделать подарок близкому человеку можно на сайте. Оформить подписку можно с любого месяца.