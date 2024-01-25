Премия «Лицей» объявила о начале приёма заявок на соискание премии

25 января, в День студента, литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов открыла новый, восьмой сезон и объявила приём заявок на соискание премии. Работы соискателей будут приниматься до 18 марта 2024 года включительно.

Премия «Лицей» учреждена с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Премия также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов и финалистов Премии.

На соискание Премии в двух номинациях – «Проза» и «Поэзия» – могут быть выдвинуты произведения, написанные на русском языке и ранее не выдвигавшиеся на другие литературные премии. В номинация «проза» могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов объёмом от 4 до 12 авторских печатных листов, в номинации «Поэзия» – произведения объёмом от 150 до 700 строк. Произведения, рассмотренные в предыдущем сезоне, повторно не принимаются.

В этом сезоне Наблюдательный совет Премии принял решение расширить географию Премии: на соискание будут приниматься произведения талантливых русскоязычных писателей из стран СНГ и дальнего зарубежья. Ознакомиться с обновлённым положением о Премии можно на сайте.

Подать рукопись на соискание премии можно через специальную регистрационную форму издательского сервиса Rideró или по электронной почте lyceum@pushkinprize.ru.

«Премия “Лицей” не стоит на месте, – комментирует президент Российского книжного союза, председатель Наблюдательного совета Премии Сергей Степашин, – и этот сезон мы начинаем с изменений в составе Экспертного совета. Во-первых, хочется поблагодарить членов Экспертного совета прошлых сезонов. Благодаря вашей работе в нашем литературном мире зажглись новые звезды. Экспертам восьмого сезона я желаю новых открытий – мы их с нетерпением ждём. Во-вторых, в этом сезоне мы расширили географию Премии, чтобы привлечь к участию ещё больше литературных талантов. Уверен, что сезон будет особенным – в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина по-другому быть не может».

Со всеми поступившими на соискание премии произведениями будут работать эксперты, которые сформируют длинный и короткий списки. Длинный список восьмого сезона «Лицея» будет объявлен 25 апреля, короткий – в середине мая. Имена победителей будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Главной сцене книжного фестиваля «Красная площадь».

В этом году в работе Экспертного совета премии примут участие: Роман Сенчин – прозаик, литературный критик, председатель Экспертного совета; Илья Кочергин – прозаик, редактор; Вадим Муратханов – поэт, прозаик, переводчик; Елена Погорелая – поэт, литературный критик; Михаил Попов – поэт, прозаик; Анастасия Шевченко – редактор, литературный обозреватель, преподаватель, писатель.

Председатель Экспертного совета восьмого сезона Роман Сенчин: «Премию “Лицей” я считаю одной из важнейших. Отчасти она стала преемницей премии “Дебют”, открывшей десятки молодых талантливых литераторов. “Лицей”, считаю, достойно принял эстафету. Молодых нынче не маринуют, не держат в резерве — на их произведения буквально охотятся журналы, издательства, их ищут читатели. Я был членом жюри первого сезона “Лицея”, а теперь получил предложение возглавить Совет экспертов. Надеюсь, мы удержим высокую планку, установленную прежним составом Совета. Постараемся, чтобы ни одно по-настоящему сильное произведение, представленное на конкурс, не проскочило мимо».

В Наблюдательный совет Премии, возглавляемый президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, входят генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Мортен Бундгорд Андерсен, генеральный директор «ЛОТТЕ КФ Рус» Ким Чжун Ен, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица. К членам Наблюдательного совета с этого года присоединится председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР) Сергей Шаргунов.

Учредители премии «Лицей»: южнокорейская группа «ЛОТТЕ» в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российский книжный союз, Литературный институт им. Горького, «Российская газета», Ассоциация литературных журналов, «Литературная газета», «Центр поддержки отечественной словесности», Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Партнёры премии: издательский сервис Ridero, журнал «Юность», газета «Аргументы и факты», информационное агентство ТАСС, портал «Год литературы».

В каждой номинации присуждаются три приза:

за первое место — 1 200 000 рублей

за второе место — 700 000 рублей

за третье место — 500 000 рублей

Расходы на выплату премиальных вознаграждений и расходы, связанные с организацией и проведением премиального процесса, несут генеральные партнёры Премии – «ЛОТТЕ Рус» и «ЛОТТЕ КФ Рус».

В отдельной номинации «Выбор книжных блогеров» издательский сервис Rideró вручает сертификат на индивидуальную программу продвижения в течение года той книги, за которую проголосовало блогерское жюри.

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Официальный сайт премии: pushkinprize.ru

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Экспертный совет восьмого сезона Литературной премии «Лицей»

имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов, 2024 год

Роман Валерьевич Сенчин – председатель Экспертного совета

Прозаик, литературный критик. Родился в 1971 году в Кызыле (Республика Тува). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал монтировщиком сцены, вахтёром, сторожем, преподавал в Литинституте (семинар А. Рекемчука).

Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг прозы, в том числе «Афинские ночи», «Минус», «Нубук», «Елтышевы», «Зона затопления», «Русская зима».

Лауреат премии еженедельника «Литературная Россия» (1997), журналов «Знамя», «Урал», «Новый мир», «Наш современник», первой премии литературного конкурса «Эврика» (2001), Горьковской литературной премии (2011), премии Правительства России в области культуры (2012), премии «Большая книга» (2015).

Илья Николаевич Кочергин – прозаик, редактор. Родился в 1970 году в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Урал», «Континент» и др. Автор нескольких книг прозы, выходивших в России и за рубежом. Лауреат премий журналов «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», а также премий «Эврика» и Правительства Москвы в области литературы и искусства. Живёт в деревне в Рязанской области.

Вадим Ахматханович Муратханов – поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1974 году во Фрунзе (ныне – Бишкек). В 1996 году окончил факультет зарубежной филологии Ташкентского государственного университета.

Автор восьми книг стихов. Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2020) и обладатель специального приза премии «Московский счёт» (2013). Соредактор журнала «Интерпоэзия» и альманаха «Малый шёлковый путь». Стихи, проза, эссе и переводы публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Арион», «Звезда», «Новая Юность» и др. С 2006 года живёт в Московской области.

Елена Алексеевна Погорелая – поэт, литературный критик. Родилась в 1987 году в городе Заречный Пензенской области. Автор сборника стихов «Медные спицы» («Воймега», 2018) и книги «Черубина де Габриак. Неверная комета» (серия ЖЗЛ, 2020). Стихи печатались в журналах «Звезда», «Октябрь», «Кольцо А», на портале «Лиterraтура», критические статьи и рецензии – в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир» и т.д.

Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии «Дебют» в номинации «Эссеистика» (2013). Работает редактором отдела современности в журнале «Вопросы литературы».

Михаил Михайлович Попов– поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Харькове. Окончил сельскохозяйственный техникум и Литературный институт им. А.М. Горького. Автор четырех сборников стихотворений и многих книг прозы. Произведения переводились на китайский, французский, английский, немецкий, арабский языки.

Лауреат премии Союза писателей СССР за лучшую первую книгу (1988), премий им. И.А. Бунина (1997) и имени А.П. Платонова «Умное сердце» (2000), Правительства Москвы (2002), Гончаровской премии (2009), Москва-ПЕННЕ (2011), Горьковской премии (2012), Большой литературной премии России (2017). Национальной премии имени В.Г. Распутина (2018).

Член высшего творческого Совета союза писателей России. Преподаёт в Литературном институте им. А.М. Горького.

Анастасия Сергеевна Шевченко – редактор, рецензент, литературный обозреватель, преподаватель, писатель. Сотрудничает с издательствами «Альпина.Проза», «Редакция Елены Шубиной», NoSugar, Wonderbooks, Inspiria, «Фолиант», «Абрикобукс», «Самокат», «Альпина.Дети».

Была ведущим редактором направления современной литературы в издательском доме «Нигма».

Лауреат конкурса профессионального мастерства «Ревизор» в номинации «руководитель направления» (2022) и премии «_Литблог» (2023).