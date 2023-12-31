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Журнал «Юность» приглашает читателей на презентацию новогоднего номера
8 декабря журнал «Юность» приглашает всех читателей на презентацию новогоднего номера и встречу с авторами. В презентации примут участие авторы новогоднего спецпроекта Сергей Шаргунов, Екатерина Манойло, Ксения Буржская, Денис Драгунский, Дмитрий Захаров, Ася Володина, Софья Ремез и Ася Шевченко. Читателям представляется уникальная возможность пообщаться с любимыми писателями и купить новогоднюю «Юность» с эксклюзивными рассказами Водолазкина, […]
5 декабря 2023, 16:39

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