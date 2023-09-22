Журнал «Юность» примет участие в Московской международной книжной ярмарке.

Главное книжное событие столицы в этом году пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. Свои книги на Ярмарке представят более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. На ММКЯ пройдут встречи с любимыми писателями, презентации книг, конференции, круглые столы, мастер-классы, выставки и семинары — программа […]