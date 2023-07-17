Денис Лукьянов

Вариации на тему всего на свете: книжные новинки

Маргарита Ронжина «Одиночка» (Альпина.Проза) Саша родила. У ее сына подозрение на ДЦП, постоянные припадки эпилепсии. Впереди — долгий путь реабилитации, лечение, а после и операция, которая станет часом X — для героини, для читателей. Путь этот для Саши будет устлан колючим терновником: будут и вылазки в клуб против совести — или в сговоре с ней? […]