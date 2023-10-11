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Дискуссия «Журнал «Юность» в лицах» на ММКЯ.
Журнал «Юность» – это современный литературный журнал с большой историей. Основанный в 1955 году Валентином Катаевым, он и сегодня открывает новые имена в литературе, но печатает далеко не только дебютантов: многие признанные мастера публикуют в нём свои произведения. На ММКЯ можно будет приобрести номера журнала на стенде по издательским ценам, а также послушать дискуссию «Журнал […]
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