Дискуссия «Журнал «Юность» в лицах» на ММКЯ.

Журнал «Юность» – это современный литературный журнал с большой историей. Основанный в 1955 году Валентином Катаевым, он и сегодня открывает новые имена в литературе, но печатает далеко не только дебютантов: многие признанные мастера публикуют в нём свои произведения. На ММКЯ можно будет приобрести номера журнала на стенде по издательским ценам, а также послушать дискуссию «Журнал […]