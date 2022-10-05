Читайте также
Объявлен лауреат премии имени В. Катаева

Объявлен лауреат премии имени В. Катаева
5 октября 2022, 22:10

Литературная школа «Юности» продолжает свою работу в Комарове
Литературная школа «Юности» продолжает свою работу в Комарове
20 сентября 2022, 16:39

«Юность» на Днях Москвы
10 и 11 сентября в рамках празднования 875-летия Москвы Объединение культурных центров Юга Москвы провело двухдневный фестиваль «КультураЮ», мероприятие посетили более 15000 человек. Одним из подарков москвичам и гостям столицы, пришедшим на праздник, был журнал «Юность».    
15 сентября 2022, 22:56

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно