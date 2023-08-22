Журнал «Юность» – это современный литературный журнал с большой историей. Основанный в 1955 году Валентином Катаевым, он и сегодня открывает новые имена в литературе, но печатает далеко не только дебютантов: многие признанные мастера публикуют в нём свои произведения.

На ММКЯ можно будет приобрести номера журнала на стенде по издательским ценам, а также послушать дискуссию «Журнал «Юность» в лицах: Татьяна Соловьева, Людмила Прохорова, Игорь Белодед, Маргарита Ронжина». Участники дискуссии обсудят роль литературных журналов сегодня, расскажут о том, что попадает в фокус внимания современного автора, о литературных поколениях и внутренних связях между ними.

Ждём вас 2 сентября в 15:00 на площадке “Форум”!

TG: https://t.me/mibf2022
ВК: https://vk.com/mmkya
Сайт: https://mibf.info/

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